Американские эксперты не исключают повторения массовых беспорядков, которые имели место 6 января в Вашингтоне, в день инаугурации Джо Байдена 20 января.

Об этом пишет CNN.

"Мы видим ... болтовню этих белых сторонников превосходства, этих крайне правых экстремистов - они чувствуют себя в этот момент смелыми", - сказал Джонатан Гринблатт, генеральный директор Антидиффамационной лиги, которая отслеживает и противодействует ненависти. "Мы полностью ожидаем, что это насилие может усугубиться, прежде чем станет лучше".

Джон Скотт-Рейлтон, старший научный сотрудник Citizen Lab - группы в Университете Торонто, занимающейся мониторингом кибербезопасности, - сказал, что он "ужасно обеспокоен" инаугурацией.

"В то время как широкая общественность была ошеломлена тем, что произошло (в среду) в Капитолии, в правых кругах то, что произошло ... рассматривается как успех", - сказал он CNN.

За несколько дней и недель до нападения на Капитолий признаков того, что протест может перерасти в насилие, было, по мнению экспертов CNN, предостаточно.

В анализе цитируется множество сообщений за последние недели, пропагандирующих насилие на правом сайте thedonald.win, в том числе сообщение от конца декабря, в котором говорилось: "Мы должны добиться реальной тактической победы, такой как штурм и оккупация Конгресса, чтобы добиться желаемого эффекта".

Другой сказал: "Патриоты, которые сейчас слишком трусливы, чтобы мириться с насилием, являются частью проблемы".

Что касается безопасности в день инаугурации, секретная служба выступила с заявлением, в котором говорится, что ее планы относительно этого мероприятия разрабатывались давно.

"Инаугурация президента США является основополагающим элементом нашей демократии, - говорится в заявлении агентства. - Безопасность всех участников 59-й инаугурации президента имеет первостепенное значение".

Напомним, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его. Это произошло впервые в истории Соединенных Штатов.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что происходит в США и почему в ЕС опасаются у себя "штурма Капитолия".