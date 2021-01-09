Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время открытия VIII съезда Трудовой партии Кореи заявил, что власти хотят увеличить радиус поражения находящихся на вооружении ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км.

Слова лидера Северной Кореи приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что расширение радиуса поражения сочетается с возможностью нанести точный удар по целям противника.

Кроме того, власти КНДР хотят разработать беспилотные летальные аппараты, которые будут передавать разведданные до 500 км. Специально для этого военные хотят использовать военный спутник.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил граждан КНДР с Новым годом только рукописным текстом, который заменил традиционное новогоднее выступление.

Ранее "Страна" писала о том, что Ким Чен Ын во время выступления перед корейцами расплакался и извинился за то, что не оправдал надежд.