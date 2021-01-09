Одной из главных тем недели стала тотальная интернет-цензура против Дональда Трампа.

Его заблокировали в крупнейших соцсетях, а из Google удаляют приложения, которые дают альтернативную площадку президенту США.

Это началось после того, как трамписты захватили Капитолий. И, хотя сам президент их к таким действиям не призывал (по крайней мере через соцсети), а даже более того - просил очистить здание - интернет-компании отключили Трампа от внешнего мира. Ссылаясь на то, что его заявления могут послужить эскалации насилия.

История интернета в мире таким образом вошла в новый этап. IT-гиганты впервые показали, "кто в доме хозяин". Отныне они открыто блокируют тех, с чьей политической позицией не согласны. Причем речь идет не о банах за нарушение законодательства, а об изгнании альтернативных мнений.

Конечно, в цензуре американские соцсети уличали неоднократно. Те же Твиттер и Фейсбук еще во время выборов начали помечать все посты Трампа как недостоверные.

Но теперь, как говорится, маски сорваны окончательно.

К чему это приведет - разбиралась "Страна".

Как соцсети Трампа блокировали

"Чудеса" начались еще 6 января, во время атаки трампистов на Конгресс. Все посты президента Твиттер пометил как сомнительные, запретил отмечать их как понравившиеся и делиться ими.

В их числе оказалось и видеообращение Трампа, в котором он призвал своих сторонников разойтись по домам. Твиттерe не понравилось, что президент при этом назвал подсчет голосов "мошенническим". И объявил, что это может привести к насилию.

Каким образом мог привести к насилию призыв уйти из Капитолия - не совсем понятно. Но видимо очень хотелось под любым предлогом ограничить активность Трампа.

Далее санкции начали набирать обороты. Три крупнейшие соцсети - Твиттер, Фейсбук и Инстаграм - приостановили работу аккаунтов президента. Твиттер - на сутки, а сайты Цукерберга - на две недели. То есть до конца президентского срока. Якобы есть риск эскалации насилия, если президент продолжит писать свои сообщения.

"Последние несколько лет мы позволяли президенту Трампу использовать нашу платформу в соответствии с нашими собственными правилами, иногда удаляя контент или маркируя его посты, когда они нарушают нашу политику. Мы делали это потому, что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим высказываниями, даже к спорным. Но сейчас принципиально иная ситуация, связанная с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства", - заявил основатель ФБ Марк Цукерберг.

Твиттер только вчера сделал исключение для поста, в котором Трамп признаёт свое поражение на выборах и осуждает захват Капитолия. Но уже сегодня сервис микроблогов заблокировал аккаунт президента навсегда. Поводом стали два твита.

В первом Трамп заявил, что 75 миллионов его сторонников "будут иметь гигантский вес долгое время". "Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!" - написал он.

Во втором президент сказал, что на придет на инаугурацию Байдена. По мнению соцсети, оба поста могут спровоцировать беспорядки в стране.

"Мы пришли к выводу, что эти твиты нарушают политику соцсети о противодействии героизации насилия, и пользователь @realDonaldTrump должен быть незамедлительно навсегда отстранен от работы сервиса", - заявила администрация Твиттера.

Параллельно начался настоящий погром позиций Трампа в соцсетях.

Тот же Твиттер заблокировал аккаунт бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна и юриста штаба Трампа Сидни Пауэлл (ее президент хотел сделать спецпрокурором по расследованию фальсификаций на выборах).

Далее в игру включился Google. Он удалил из своего магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую использовали трамписты (она их не цензурировала). Основание - она не удаляет призывы сторонников Трампа сорвать инаугурацию Байдена. Пригрозился "снести" Parler и Apple - если та в течение суток не введет систему модерации.

В Parler после этого заявили, что США - "полицейское государство".

Дочерняя компания поисковика - видеохостинг YouTube - не отставала. Она удалила канал экс-помощника Трампа Стива Бэннона. Накануне там выступил советник Трампа Руди Джулиани, который обвинил Демпартию в цензуре против сторонников президента.

Далее в игру включился мессенджер Discord, который заблокировал сервер The Donald, где общались сторонники Трампа. Нанес удар по президенту даже фотохостинг Pinterest - он "выпилил" хештеги трампистов, например такой, как #StopTheSteal - "остановите воровство (голосов - Ред.)".

В соцсети посчитали данный лозунг "пропагандой насилия".

Трамп против интернета

То есть, как видим, действующего президента отправили в глобальный бан по политическим соображениям.

Ведь нет ни одного поста, где Трамп кого-то призывает совершать незаконные действия. Однако соцсети по сути запретили президенту вообще обращаться к своим сторонникам. Мотивируя это тем, что одним своим появлением в онлайне президент может вызвать взрыв насилия.

Что, конечно, выглядит очень смелым допущением и с демократией не имеет ничего общего. А по сути - является открытым переходом интернет-компаний на сторону одной из политических сил в США.

Но что на это ответил сам Трамп?

Его штаб потроллил Твиттер, покрасив логотип соцсети в красный цвет и снабдив его серпом и молотом - намекая, что началась коммунистическая цензура. После этого аккаунт Team Trump был также заблокирован.

Затем Трамп попытался прокомментировать происходящее на официальном президентском аккаунте @POTUS. Он написал там, что "нас не заставишь замолчать" и обвинил Твиттер в подыгрывании демократам.

"Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня", - написал президент, но и это сообщение администрация соцсети оперативно удалила.

Также Трамп пообещал в ближайшее время найти новые способы обращаться к своей аудитории. Но уже сейчас понятно, что цифровую блокаду ему так просто не прорвать.

Но главное - раз таким образом смогли "запинать" не кого-нибудь, а действующего президента США, да еще и очень богатого человека - то чем же чревата интернет-цензура для менее влиятельных людей? И целых стран?

Чем грозит миру цифровая цензура из США?

Такое откровенное закручивание цифровых гаек уже вызвало возмущение в самих Штатах.

"Что, черт возьми, происходит? Twitter и Facebook закрывают аккаунты. Apple и Google закрывают Parler, поскольку люди пытаются переехать туда. На этой неделе мы переживаем какой-то антиутопический роман?", - пишет конгрессмен Томас Масси.

"Чем болезнее и жёстче будет закручивание гаек в США, тем больше шансов, что американское общество выйдет из спячки и вспомнит про свои конституционные права", - прокомментировал этот твит американский политолог Малек Дудаков, сторонник Трампа.

В своем телеграм-канале Дудаков пишет, что "блицкриг" соцсетей против сторонников Трампа, ударит по самим же его застрельщикам.

"IT-гиганты пошли ва-банк, пытаясь быстрым блицкригом зачистить свои площадки от политически неугодных и диссидентов. Но у этой стратегии есть и обратная сторона - они ещё больше подрывают доверие народа к институтам власти и конституции США, что в перспективе их же и похоронит".

Аналитик Московского центра Карнеги Алексей Наумов считает, что блокировки Трампа обусловлены попыткой подыграть демократам и спастись в том числе от антимонопольных действий против соцсетей, которые задумали власти США.

"Помимо провозглашаемых целей, руководство соцсетей хочет заработать очки в глазах демократов. Республиканцы пытались отменить "статью 230" - положение, которое разрешает соцсетям удалять любой контент (даже защищённый свободой слова) по своему усмотрению, но сделать этого не смогли.

У демократов тоже есть вопросы к соцсетям — правда, из-за недостаточной, с их точки зрения, жёсткости в модерации теорий заговора вроде QAnon ("во власти засела транснациональная группировка сатанистов-педофилов, только Трамп с ними борется, ждите")

Кроме того, демократы поддерживают идею принудительного раздробления Facebook. Действия против Трампа и QAnon позволят главам соцсетей сказать: нас нельзя дробить, только центральный контроль обеспечивает эффективную модерацию", - пишет Наумов.

Тревожные голоса раздаются и в Украине.

"В важные дни живём, господа.

Крупнейшие информационные компании сделали "выкл" президенту США. Как к нему не относись, но лидеру свободного мира, во всяком случае, по должности.

В принципе, вопросы, где теперь находится свободный мир, и кто кому государство, потихоньку теряют свою актуальность", - пишет журналист Сергей Щербина.

Политолог Тарас Загородний считает, что у шагов американский интернет-компаний будут последствия.

"Они вызов государству сделали, а это без последствий не останется для них. Плюс если люди не выговариваются в соцсетях, то они идут на улицы", - пишет он.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва пишет о глобальных последствиях "ночи цифровых ножей".

Блокирование Twitter Трампа, безусловно, не пройдет бесследно и в мировом масштабе.

Простая житейская логика: если у американских соцсетей не дрогнула рука выпилить президента США, то уж тем более ничего не дрогнет, чтоб уничтожить любой другой аккаунт, если он покажется «политически неправильным». Особенно в странах, с которыми у США (а точнее у демократического истеблишмента) напряженные отношения.

Собственно, это было понятно уже давно.

Но удаление Трампа из Twitter просто уже последний звонок для самых глухих.

Реакцией на это будет национальная сегментация интернета. Ограничение работы американских соцсетей на территории отдельных стран, либо наложение на них штрафов и санкций за блокирование аккаунтов национальных пользователей (по такому пути, например, уже пошла Россия).

Фаерволы, которые еще недавно казались китайской экзотикой, могут скоро стать очень распространенным явлением.

А наличие своих поисковых систем, социальных сетей и мессенджеров будет таким же атрибутом суверенитета великих держав, как и обладание ядерным оружием.

В ближайшей же перспективе глобальной альтернативой американским соцсетям станет Телеграмм. Особенно если он, как и обещает Дуров, запустит программы монетизации для пользователей.

Правда, если Телеграм будет демонстрировать большие успехи, то в США его могут объявить "инструментом Кремля", а Google и Apple удалят из своих магазинов. Но такая угроза, в свою очередь, побудит создавать альтернативные каналы продажи и распространения приложений.

Это будет большая IT-битва, которая изменит мир не меньше (а может быть и больше), чем пандемия коронавируса".

Политолог Андрей Головачев считает, что отныне эра американских интернет-гигантов двинулась к закату.

"Кейс тем хорош, что он наглядно продемонстрировал , что в области социальных сетей сейчас наблюдается и монополизация, политическая ангажированность и явный сговор. Поэтому я уверен, что свободное общество не согласится с таким положением и вскоре на рынке должны появится конкуренты и твитеру и фейсбук и you tube. Спрос рождает предложение.

Хотя я понимаю, что пробиться им из-за сопротивления гигантов, будет крайне нелегко. Но все равно это неизбежно, и кто то из гигантов даже умрет , не выдержав напора молодых проектов. От них просто сбегут, наказав за цензуру и за злоупотребление своим монопольным положением".

Он тоже считает, что следующий кандидат на "цифровую порку" - телеграм Павла Дурова.

Кстати, о Телеграме. Буквально вчера владелец "телеги" Павел Дуров сделал заявление, которое бросает вызов тому же Facebook.

Он заявил, что пользователи бегут из мессенджера WhatsApp в Telegram. Особенно после того, как сервис, принадлежащий Цукербергу, ввел принудительное согласие на отправку персональных данных в Facebook.

По словам Дурова, Телеграм уже насчитывает полмиллиарда пользователей, а с введением монетизации контента, это количество должно вырасти еще.

У WhatsApp - два миллиарда, и разница, казалось бы, очень большая. Но учитывая, что интернет-гранды занялись откровенной цензурой, да и ранее попадали в скандалы со слежкой за пользователями, а также торговлей их данными - это соотношение может измениться.

Отметим, что Трамп уже завел аккаунт в Телеграме. Но из-за не слишком высокой популярности мессенджера в США, там у него только около 200 тысяч подписчиков (для сравнения - в удаленном Твиттере было почти 89 миллионов фолловеров). Поэтому особенно активно президент его не ведет.

При этом, как пишут наблюдатели, аккаунт президента в Телеграме растет на пять тысяч подписчиков в час. Поэтому все может измениться, если забаненные в традиционных соцсетях лидеры мнений начнут переезжать на альтернативные площадки. Причем не только в США, но и по всему миру, где теперь куда более строго начнут регулировать работу американских интернет-монополий.