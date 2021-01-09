Google заблокировала приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Дональда Трампа из-за блокировок в Twitter и Facebook, в своем магазине Google Play.

Об этом говорится в заявлении компании 8 января.

"Нам известно о продолжающихся публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США... Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы", говорится в сообщении компании.

До этого владельцам платформы сообщали о необходимости удалять призывы к насилию.

В Apple также пригрозили удалить соцсеть Parler из App Store, если в течение 24 часов не будет введена система модерации. В письме руководству Parler говорится, что пользователи использовали соцсеть, чтобы скоординировать планы по поездкам в Вашингтон в день штурма здания Конгресса.

Владелец части акций Parler, Дэн Бонгино, назвал решение Apple идеологическим. "Нам навязывают полицейское государство". - заявил бизнесмен.

Соцсеть Parler позиционирует себя как платформа, гарантирующая свободу слова. Своим интерфейсом на похожа на Twitter. Там имеют аккаунты многие сторонники Трампа.

Parler - конкурент Twitter

Ранее в Twitter заблокировали аккаунт президента США Дональда Трампа.

В ответ он заявил, что будет создана новая соцсеть.