В городе Тячев Закарпатской области мужчина убил двух детей во время отдыха с ними и их матерью в сауне. Женщину госпитализировали.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как рассказал родственник пострадавшей, виновник трагедии часто был дома и они не замечали у него неадекватного поведения. Он ездил на заработки, и время от времени приезжал, привозя с собой деньги.

"Много не пил. Умел остановиться, не "шлифовал" водку пивом. За ним не наблюдалось злоупотребления алкоголем", - рассказал он.

В тот трагический день мужчина с женщиной и ее детьми – 9-летней девочкой и 2-летним мальчиком пошли отдыхать в ресторанный комплекс "Оксана" в Тячеве. Администратор сауны услышала грохот и решила проверить, что там случилось. Приоткрыв двери она заметила, что стулья разломаны и в крови, а сам мужчина сказал не беспокоить их.

"Дальше она вызвала администратора заведения, но мужчина начал убегать. Его задержала охрана. Потом вызвали полицию", - сказал Евгений.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что детей действительно били либо стульями, либо головой о стену.

Пострадавшую женщину удалось госпитализировать. О смерти детей она еще не знает.

На Закарпатье мужчина во время отдыха в сауне убил двух детей. Фото: mukachevo.net

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