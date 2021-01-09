В Украине не рассматривают возможность использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Сейчас продолжаются переговоры о поставках с другими производителями.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию "Настоящее время".

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из самых больших производителей вакцин в мире", - отметил Степанов.

Напомним, ранее стало известно, что харьковское предприятие "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины в Украине, что позволит ее производить на предприятии. По словам Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

Также сообщалось, что в правительстве Германии допустили возможность производства "Спутника V' на территории Евросоюза.

Отметим, что вакцина от компании Sinovac Biotech, которую хочет закупить Украина, еще не прошла регистрации даже в Китае, а ее испытания продолжаются. Поставки же ее возможны только после того, как она получит регистрацию в КНР либо в других странах. Подробнее о китайской вакцине можно прочитать здесь.