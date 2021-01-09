Украинские спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий в ряде областей страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям у себя в Telegram-канале.

"По информации Укргидрометцентра, 9 января в западных областях на дорогах гололедица; в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки", - рассказали спасатели.

Вместе с тем, утверждают они, ухудшение погодных условий может привести к авариям на отдельных участках дорог, в связи с чем нужно быть максимально осторожным.

Напомним, на 8 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за погодных условий.

Также сообщалось, что вчера в Киеве ожидалось налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах. Коммунальщиков перевели на усиленный режим работы.