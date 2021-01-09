После блокировки своего аккаунта в Твиттере президент США Дональд Трамп заявил, что его не заставят молчать и он создаст собственную подобную платформу.

Об этом сообщает DW.

Трампу удалось разместить несколько твитов на @POTUS (аббревиатура от President Of The United States) - официальном аккаунте президента США.

"Твиттер заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня вечером сотрудники Твиттера согласовали с демократами и радикальными левыми удаление моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать - и ВАС, 75 миллионов великих патриотов, проголосовавших за меня", - написал действующий глава Белого дома.

По словам Трампа, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную подобную платформу.

"Нас не заставят замолчать", - написал Трамп.

Однако вскоре эти твиты были удалены.

Напомним, ранее Твиттер навсегда заблокировал учетную запись Дональда Трампа, мотивировав это "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее генеральный директор Фейсбука Марк Цукерберг заявил, что профили Дональда Трампа в этой соцсети, а также в Инстаграме будут заблокированы до инаугурации Джо Байдена.