Российские спасатели, которые разбирают завалы на горнолыжной базе "Гора отдельная" в Норильске, обнаружили тела трех человек: мужчины, женщины и полуторагодовалого мальчика.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, передает "ТАСС".

Сперва было обнаружено 14-летнего подростка с тяжелыми травмами. Его удалось госпитализировать. Позже спасатели нашли тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка.

Спустя несколько часов было обнаружено тело мужчины. Еще один пострадавший сам выбрался из снега и вызвал спасателей. Ему госпитализация не потребовалась.

Напомним, вчера в России снежная лавина на горнолыжном курорте накрыла домики с людьми, количество которых пока уточняется. ЧП произошло в Норильске.

Ранее "Страна" писала о том, что в Иране при сходе лавины погибли десять альпинистов, еще несколько человек пропали без вести.