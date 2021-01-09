В пятницу, 8 января, в первый день локдауна, по дороге в Буковель в Ивано-Франковской область машины стояли в километровой пробке.

Об этом рассказал журналист Ярослав Иваночко на своей странице в Facebook.

"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", - написал журналист.

Напомним, в пятницу, 8 января, в Украине начали действовать правила жесткого карантина, которые продлятся до 24 числа того же месяца.

Ранее мы писали о том, что происходит в Тернополе, где мэр заявил, что не будет соблюдать локдаун. Как выяснилось, там работают рестораны и спортзалы.

Также сообщалось, что в первый день локдауна "Эпицентр" в Киеве запустил клиентов в свой магазин, несмотря на запрет Кабмина.