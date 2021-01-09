В Европейском Союзе могут авторизировать вакцину, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, уже до конца января.

Об этом говорится в сообщении Европейского медицинского агентства (ЕМА) в Твиттере.

"После получения большего количества данных от компании, ЕМА ожидает, что AstraZeneca подаст представление для обусловленной рыночной авторизации вакцины от COVID-19 на следующей неделе. Вероятное решение может быть принято до конца января, в зависимости от данных и процесса оценки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разработчики вакцины AstraZeneca заявили, что смогли повысить ее эффективность до максимальных показателей - выше 90%.

Как сообщалось, в конце 2020 года глава Минздрава Максим Степанов провел переговоры с Алеком ван Гелдером, исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca относительно предконтрактных условий, сроков и логистики поставок этой COVID-вакцины в Украину.

Ранее Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca 30 декабря и начала ее применение.