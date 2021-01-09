В Украине сократилось количество новых случаев коронавируса. Данные на 9 января
В субботу, 9 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 846 человек.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.
"4 846 новых случаев заражения коронавирусной болезнью зафиксировано в Украине на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников", - рассказал чиновник.
Всего за вчерашний день
- 2 411 человек были госпитализированы;
- 80 пациентов скончались;
- 7 961 украинец выздоровел;
- 26 494 тестов проведено.
Больше всего случаев заражения в Днепропетровской и Запорожской областях, где за сутки зафиксировали 471 и 456 новых случаев соответственно.
В Киеве 344 новых случая.
Напомним, что вчера, 8 января, в стране начался всеукраинский локдаун, который продлится до 24 января включительно. "Страна" опубликовала все ограничения, что будут действовать в этот период.
Также "Страна" сообщала, что по состоянию на утро среды, 6 января, число случаев коронавирусной болезни в Украине увеличилось на 6 911.