В субботу, 9 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 846 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

"4 846 новых случаев заражения коронавирусной болезнью зафиксировано в Украине на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников", - рассказал чиновник.

Всего за вчерашний день

2 411 человек были госпитализированы;

80 пациентов скончались;

7 961 украинец выздоровел;

26 494 тестов проведено.

Больше всего случаев заражения в Днепропетровской и Запорожской областях, где за сутки зафиксировали 471 и 456 новых случаев соответственно.

В Киеве 344 новых случая.

Напомним, что вчера, 8 января, в стране начался всеукраинский локдаун, который продлится до 24 января включительно. "Страна" опубликовала все ограничения, что будут действовать в этот период.

Также "Страна" сообщала, что по состоянию на утро среды, 6 января, число случаев коронавирусной болезни в Украине увеличилось на 6 911.