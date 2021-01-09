В Украине за последние сутки коронавирусом заболели почти пять тысяч человек. Фото: Страна

В субботу, 9 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 846 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

"4 846 новых случаев заражения коронавирусной болезнью зафиксировано в Украине на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников", - рассказал чиновник.

Всего за вчерашний день

  • 2 411 человек были госпитализированы;
  • 80 пациентов скончались;
  • 7 961 украинец выздоровел;
  • 26 494 тестов проведено.

Степанов рассказал, сколько человек заразились коронавирусом за последний день. Скриншот: facebook.com/maksym.stepanov.official

Больше всего случаев заражения в Днепропетровской и Запорожской областях, где за сутки зафиксировали 471 и 456 новых случаев соответственно.

В Киеве 344 новых случая.

В Украине за последние сутки заболели коронавирусом почти 5 тысяч человек. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Напомним, что вчера, 8 января, в стране начался всеукраинский локдаун, который продлится до 24 января включительно. "Страна" опубликовала все ограничения, что будут действовать в этот период.

Также "Страна" сообщала, что по состоянию на утро среды, 6 января, число случаев коронавирусной болезни в Украине увеличилось на 6 911. 

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