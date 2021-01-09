Руководство социальной сети Twitter решило окончательно заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа из-за опасений, что платформу будут использовать для подстрекательства к насилию.

В одном из последних постов 8 января Трамп заявил, что не допустит неуважения к 75 миллионам голосов "великих патриотов".

"75 000 000 великих американских патриотов, проголосовавших за меня, лидерство Америки и идею сделать Америку снова великой, еще долго будут громко заявлять о себе. Они не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме!!!" - написал Трамп.

Также Трамп написал, что не пойдет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

В Twitter посчитали, что этот пост сторонники Трампа могут воспринять как очередное подтверждение того, что выборы не были законными, что спровоцирует беспорядки.

После блокировки аккаунта Трампа его команда опубликовала серию твитов в аккаунте @POTUS, но Twitter их удалил.

Там был опубликовал пост с логотипом соцсети в красном цвете и с изображением серпа и молота. Соцсеть обвинили в том, что она занимается "только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире".

Twitter ранее заморозил аккаунт президента США 7 января после начала беспорядков, опасаясь, что заявления Трампа могут спровоцировать новые столкновения. Однако затем аккаунт ненадолго разблокировал для публикации его видеообращения, в котором он публично признал поражение и осудил беспорядки в Капитолии.

После этого Twitter вновь удалил аккаунт Трампа. "Мы пришли к выводу, что эти твиты нарушают политику соцсети о противодействии героизации насилия, и пользователь @realDonaldTrump должен быть незамедлительно навсегда отстранен от работы сервиса", - говорится в сообщении Twitter.

У Дональда Трампа было более 88 миллионов фолловеров.

Раанее "Страна" писала, что социальная сеть Twitter заблокировала страницу главы государства на 12 часов. Подобные решения приняла также администрация Facebook и Instagram. Данное решение было принято из-за нарушения политики (пользования соцсетью) в отношении страницы президента Трампа. Он потерял возможность публиковать сообщения на платформах