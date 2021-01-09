Демократы представили проект импичмента Дональду Трампу. Документ опубликовал телеканал NBC.

"Он (Трамп) добровольно делал заявления, которые логичным образом реализовались в немедленных незаконных действиях в Капитолии. Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия", — говорится в проекте документа.

Авторы текста утверждают, что Дональд Трамп "подверг большой опасности безопасность США и институты власти", также, по их заявлению, глава государства "угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти".

Отметим, что это не единственный проект импичмента. Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий. Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью "злоупотребление служебным положением".

По данным американских СМИ, члены Палаты представителей США вынесут на голосование вопрос импичмента действующему президенту Дональду Трампу на следующей неделе (11-17 января, - Ред.).