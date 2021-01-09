Использование схемы налоговой оптимизации под названием "двойная ирландская с голландским сэндвичем" позволило Google в 2017 году вывести из-под налогообложения почти 23 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты выяснили, что для реализации схемы использовались дочерние компании в Ирландии, Нидерландах и на Бермудах. Деньги проходили от ирландской компании через голландскую ("голландский сендвич") на Бермуды, а затем средства вновь возвращаются в Ирландию на счет уже другой "дочки" ("двойная ирландская").

Расследовали получили доступ получили доступ к документам нидерландской Торговой палаты, согласно которым, таким образом Google удалось вывести из под налогообложения в США и Европе 22,7 миллиарда долларов.

СМИ указывают, что подобным образом Google удалось уклониться от уплаты как американского налога на прибыль корпораций – на Бермудах его нет – так и от европейских налогов на репатриацию доходов. Также указывается, что 2017 году нидерландская дочерняя компания Google заплатила налогов на 3,4 миллиона евро.

Журналисты добавляют, что в в 2016 году Google с помощью налоговой схемы удалось увести от налогообложения еще около 16 миллиардов евро.

В Google дали комментарий в рамках журналистского расследования.

"Как и любая другая транснациональная компания, Google платит подавляющее большинство своего корпоративного подоходного налога на родине, а глобальная эффективная налоговая ставка за последние 10 лет составила 26%. Мы платим все налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране, в которой работаем по всему миру", – прокомментировали в Google использование схем налоговой оптимизации.

СМИ резюмирует: "Несмотря на эффективность описанной схемы, ее будущее может быть под угрозой. Властям ЕС и США не очень нравится, что крупные компании недоплачивают налоги из-за существующих лазеек в законодательстве. В том числе поэтому, в 2014 году Ирландия под давлением Евросоюза и США решила прекратить предоставлять Google налоговые преимущества начиная с 2020 года".

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