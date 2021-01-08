Советник министерства обороны США по ядерному оружию прокомментировал заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что она обсудила с военными ограничение для Дональда Трампа возможности отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара. В Пентагоне назвали слова 80-летнего политика несуразными и обвинили ее в некомпетентности.

Об этом сообщает Телеграм-канал общественно-политического журнала о международных отношениях "Россия в глобальной политике".

"Пентагону пришлось вмешаться, чтобы немного сбавить накал истерики Пелоси по поводу возможного применения ядерного оружия Трампом. Советник министерства обороны США по ядерному оружию заявил, что Пелоси не понимает принципы работы американского ядерного арсенала, а ее заявления являются "несуразными", и вообще, "они создают образ слабой Америки, а слабость провоцирует", - написал канал, не указав имя советника.

После штурма Капитолия 6 января Пелоси разразилась целым потоком громких заявлений. Например, она призывала немедленно отстранить Трампа от власти. Также Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину от Трампа.