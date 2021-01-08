В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее "китайского". Об этом сообщает CNN со ссылкой на последний доклад профильной рабочей группы Белого дома.

"Этот осенне-зимний скачок [эпидемии в США] почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант [коронавируса] в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", - говорится в докладе, который цитирует телеканал.

Отмечается, что новый штамм "может быть на 50% более заразным".

Ранее "Страна" публиковала заявление ВОЗ о том, что богатые страны уже купили большинство вакцины от коронавируса. А бедным государствам препарата может не достаться.