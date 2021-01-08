Американская полиция задержала мужчину, который во время беспорядков в Капитолии пробрался в кабинет спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и уселся в ее кресло, положив ноги на рабочий стол политика.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным правоохранительных органов США, в офисе Пелоси побывал 60-летний Ричард Барнетт из городка Граветт с населением 3600 человек в штате Арканзас.

Как пишут американские СМИ, Барнетта знают в городе как общественного активиста. Он является соучредителем "2A! NWA Stand!" - группы по защите прав по второй поправке к Конституции, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия. Эта группа помогла собрать средства для некоммерческой организации, которая занимается спасением жертв торговли людьми и секс-торговли.

Мужчина взял со стола Пелоси конверт

Барнетта взяли под стражу в его родном штате. Ему предъявлены обвинения в насильственном проникновении и краже государственной собственности. Видимо, под кражей подразумевается взятый им со стола спикера конверт. Хотя сам мужчина заверял, что не воровал конверт, а оставил за него на столе у Пелоси 25 центов.

"Положил четвертак ей на стол", - сказал Барнетт после штурма Капитолия.

Между тем в родном городке больше беззлобно осуждают, чем одобряют действия земляка в Вашингтоне.

"Я знаю, что у людей есть свое твердое мнение, но делать что-то подобное - это как-то сильно по-детски", - полагает Тимоти Корнелл, сосед Барнетта в Граветте.

А мэр Граветта Курт Мэддокс заявил, что не хотел бы, чтобы с Барнеттом теперь ассоциировали жителей городка.

"Всегда хочется, чтобы твой город получил известность - но это не тот вид рекламы, на который мы надеялись", - сказал Мэддокс.

Ранее "Страна" рассказывала о мужчине в меховой шапке и рогах, ставшем еще одним известным лицом штурма Капитолия 6 января.

Мы также сообщали, что накануне протестов к дому Нэнси Пелоси подкинули свиную голову и разлили кровь.