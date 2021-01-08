Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий поддержал своего коллегу из Израиля, ранее негативно отозвавшегося о Степане Бандере и факельных шествиях в честь лидера ОУН-УПА. Цихоцкий назвал Бандеру идеологом преступления и ненависти.

Об этом он написал в Twitter 6 января.

Цихоцкий адресовал свою запись израильскому дипломату.

"Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля в Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти "пусть отступят назад и покроются бесчестием", – говорится в посте.

Запись сделана Цихоцким на украинском языке, тогда как большинство остальных постов - на польском.

Как писала "Страна", после слов посла Израиля о Бандере в соцсетях среди украинских националистов произошел взрыв негодования.

А 6 января националисты и праворадикалы устроили под представительством Израиля в Киеве акцию протеста. Судя по всему именно ее имел в виду посол Польши, говоря о "позорной демонстрацией перед посольством Израиля".

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