Президент Владимир Зеленский 29-го декабря посмертно присвоил звания Героев Украины членам экипажа, погибшим приручении самолета МАУ в Иране. Однако родственники еще не получили государственные награды.

Об этом в интервью "Стране" сообщила вдова командира экипажа самолета МАУ Владимира Гапоненко - Екатерина.



По ее словам, церемония награждения должна была состояться в день годовщины авиакатастрофы 8 января. Однако накануне мероприятие отменили, не объяснив причины.

"В 10.00 должна была быть церемония вручения наград в Офисе президента, но она не состоялась", - сообщила Екатерина Гапоненко "Стране".



"Без объяснения причин просто аннулировали награждение. Нам об этом сообщили позавчера", - добавила вдова командира экипажа.

Она отметила, что сегодня прошли официальные мероприятия по почтению памяти погибших. Однако о присвоении членам экипажа званий Героев Украины.

Гапоненко уточнила, что считает эту ситуацию странной.

"Странная ситуация. На всю страну сообщили о присвоении званий Героев Украины, а сегодня об этом просто умалчивают, как будто и не было ничего. Как будто это все нам приснилось. О том, что экипажу присвоено звание героев, не было информации сегодня ни на митинге, ни на поминальном обеде в компании МАУ. Указ президента есть, но он и не отозван, и в действие не вступил. Я так понимаю, что решение о присвоении званий Героев Украины отсрочено на неопределенный срок – то ли в связи с локдауном, то ли с тем, что еще до конца технический отчет о катастрофе не расшифрован", - отметила Екатерина Гапоненко.

Полный текст интервью с вдовой командира экипажа самолета МАУ, сбитого в Иране год назад, можно прочесть по ссылке. Екатерина Гапоненко рассказала, как продвигается расследование катастрофы.

Как ранее сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, которые погибли в результате крушения 8 января 2020 года под Тегераном.