Родственники погибших при крушении в Иране членов экипажа так и не получили за них ордена Героев Украины
Президент Владимир Зеленский 29-го декабря посмертно присвоил звания Героев Украины членам экипажа, погибшим приручении самолета МАУ в Иране. Однако родственники еще не получили государственные награды.
Об этом в интервью "Стране" сообщила вдова командира экипажа самолета МАУ Владимира Гапоненко - Екатерина.
По ее словам, церемония награждения должна была состояться в день годовщины авиакатастрофы 8 января. Однако накануне мероприятие отменили, не объяснив причины.
"В 10.00 должна была быть церемония вручения наград в Офисе президента, но она не состоялась", - сообщила Екатерина Гапоненко "Стране".
"Без объяснения причин просто аннулировали награждение. Нам об этом сообщили позавчера", - добавила вдова командира экипажа.
Она отметила, что сегодня прошли официальные мероприятия по почтению памяти погибших. Однако о присвоении членам экипажа званий Героев Украины.
Гапоненко уточнила, что считает эту ситуацию странной.
"Странная ситуация. На всю страну сообщили о присвоении званий Героев Украины, а сегодня об этом просто умалчивают, как будто и не было ничего. Как будто это все нам приснилось. О том, что экипажу присвоено звание героев, не было информации сегодня ни на митинге, ни на поминальном обеде в компании МАУ. Указ президента есть, но он и не отозван, и в действие не вступил. Я так понимаю, что решение о присвоении званий Героев Украины отсрочено на неопределенный срок – то ли в связи с локдауном, то ли с тем, что еще до конца технический отчет о катастрофе не расшифрован", - отметила Екатерина Гапоненко.
Полный текст интервью с вдовой командира экипажа самолета МАУ, сбитого в Иране год назад, можно прочесть по ссылке. Екатерина Гапоненко рассказала, как продвигается расследование катастрофы.
Как ранее сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, которые погибли в результате крушения 8 января 2020 года под Тегераном.