Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал изменение политики мессенджера WhatsApp, обязавшего своих пользователей принять новые правила конфиденциальности, согласно которым Facebook получит их данные. Бизнесмен заявил, что после этого многие пользователи WhatsApp наверняка уйдут в Telegram.

Большой комментарий на английском языке Дуров опубликовал в своем Telegram-канале.

Дуров начал с того, что по его сведениям у Facebook есть целый отдел, посвященный выяснению того, почему Telegram так популярен.

"Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно раздать наш секрет: уважайте своих пользователей. Миллионы людей возмущены последним изменением Условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось", - написал Павел.

По его словам, Telegram, насчитывающий около 500 миллионов пользователей и постоянно растущий, стал серьезной проблемой для корпорации Facebook. Не имея возможности конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности, Facebook борется с конкурентом с помощью ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях.

Далее Дуров приводит и опровергает три мифа, которые продвигает американская компания:

"Код Telegram не является открытым". На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Что же касается WhatsApp, то мессенджер намеренно скрывает свой код, делая невозможным проверку его шифрования и конфиденциальности.

"Telegram - русский". Фактически Telegram не имеет серверов или офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год.

"Telegram не зашифрован". Каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован. Там есть секретные чаты, которые являются сквозными, и облачные чаты, которые также предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище в реальном времени.

Дуров сообщил, что только в 2019 году Facebook потратил на маркетинг почти 10 миллиардов долларов.

"В отличие от Facebook, Telegram не тратит деньги, не говоря уже о миллиардах долларов, на маркетинг. Мы считаем, что люди достаточно умны, чтобы выбирать то, что им лучше всего", - заметил Дуров.

Ранее "Страна" рассказывала, что власти ЕС хотят потребовать от WhatsApp дать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы могли читать переписки.

Мы также сообщали, что 48 штатов подали в суд на Facebook за покупку Instagram и WhatsApp.