Озоновая дыра над Антарктикой, которая периодически то появляется, то исчезает, а осенью 2020 года достигала самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря.

Об этом сообщила 8 января на брифинге в Женеве представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

Озоновая дыра быстро росла с середины августа и достигла максимума в 24,8 миллиона квадратных километров 20 сентября 2020 года, распространившись на большую часть антарктического континента.

Это была одна из самых больших дыр с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад и продержавшаяся довольно продолжительное время. Особенно ее размеры впечатляют по сравнению с необычайно маленькой и недолговечной озоновой дырой в Антарктике в 2019 году.

"Последние два сезона озоновой дыры демонстрируют ее годовую изменчивость и улучшают наше понимание факторов, влияющих на ее образование и протяженность. Необходимы дальнейшие международные действия для обеспечения соблюдения Монреальского протокола по химическим веществам, разрушающим озоновый слой. В атмосфере все еще содержится достаточно озоноразрушающих веществ, чтобы вызывать разрушение озонового слоя каждый год", - сказала Оксана Тарасова, руководитель отдела исследований атмосферной среды ВМО.

Истощение озонового слоя напрямую связано с температурой в стратосфере - слое атмосферы на высоте от 10 до 50 км. Полярные стратосферные облака, которые играют важную роль в химическом разрушении озона, образуются только при температурах ниже -78°C.

В течение большей части 2020 года концентрации стратосферного озона на высоте около 20-25 км достигали почти нулевых значений при глубине озонового слоя всего в 94 единицы Добсона, или примерно трети его нормального показателя.

Каждый сезон за появлением озоновой дыры и ее развитием следят с помощью спутников и наземных станций наблюдения.

В 2020 году озоновый слой над Южным полюсом Земли уже восстанавливался после образования очередной дыры. Это произошло в апреле.

Как писала "Страна", украинские ученые тоже исследуют озоновую дыру.