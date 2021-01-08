В субботу, 9 января в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины пройдет мокрый снег с дождем. А в юго-восточных регионах местами ожидаются значительные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

Такой прогноз на выходной дал Украинский гидрометцентр.

Как видно по карте погоды, холоднее всего 9 января будет ночью в западных областях: столбики термометров там опустятся до -5...-7 градусов Цельсия. В целом же как на западе, так и в остальных регионах прогнозируется температура около 0.

На территориях за правым берегом Днепра синоптики предрекают переменную облачность. А на Левобережье весьма вероятны снег, мокрый снег с дождем и даже сильные ливни. Последние скорее всего пройдут в Донецке и Луганске.

В Киеве в субботу днем и ночью будет от -1 до +1 градуса. Осадков в столице не предвидится.

Ранее "Страна" сообщала, что на Москву надвигаются аномальные морозы, которые спустя несколько дней переместятся в Киев.

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