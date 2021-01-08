В первый день локдауна жители Украины столкнулись с тем, что в некоторых супермаркетах можно купить далеко не все товары первой необходимости. Под запрет попали презервативы и батарейки.

В сети опубликовано фото прилавка с этими товарами, который закрыт оградительной лентой. К нему прикрепили записку, поясняющую запрет на продажу.

Супермаркет ссылается на постановление КМУ от 9.12.2020 №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий..." и объясняет, что данные товары не входят в перечень разрешенных к продаже в период локдауна.

В сети шутят, что введенный локдаун поправит демографию. Указывается, что фото было сделано в Житомире.

Ранее "Страна" писала о том, что в первый день локдауна "Эпицентр" в Киеве запустил клиентов в свой магазин, несмотря на запрет Кабмина.

Также мы сообщали, что "Зимняя Сказка на ВДНХ" в Киеве продолжила постоянную работу, несмотря на локдаун.