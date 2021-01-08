Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, недавно требовавшая немедленно отстранить от власти Дональда Трампа, хочет ограничить его полномочия. Она сообщила, что обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералом Марком Милли ограничение для Трампа возможности отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.

Ее слова приводит NBC News.

"Сегодня утром я поговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и обсудила доступные меры предосторожности, чтобы не позволить непостоянному президенту начать военные действия, получить доступ к кодам запуска ядерных ракет или отдать приказ о ядерном ударе", - сказала Пелоси.

Она назвала Трампа "этим неуравновешенным президентом", добавив, что ситуация "уже не может быть опаснее".

"Ситуация с этим неуравновешенным президентом уже не может быть опаснее, а мы должны сделать все возможное для защиты населения Америки от его неуравновешенных нападений на нашу страну и нашу демократию", - сказала политик.

Ранее 80-летняя спикер назвала штурм Капитолия подарком Путину от Трампа.

Между тем в Конгрессе хотят рассмотреть импичмент действующему главе Белого дома.