В России снежная лавина на горнолыжном курорте накрыла домики с людьми, количество которых пока уточняется. ЧП произошло в Норильске. Об этом со ссылкой на МСЧ пишут российские СМИ.

"Стихия обрушилась на базу "Гора Отдельная" в районе Талнах города Норильска. Накрыло 5 домиков. Предварительно, в них находились 4 человека, включая двоих детей. Спасатели уже на месте", - говорится в сообщении.

В соцсетях публикуют кадры с места схода лавины в Норильске в районе горнолыжного комплекса.

Фото: t.me/rt_russian

Ранее "Страна" писала о том, что в Иране при сходе лавины погибли десять альпинистов, еще несколько человек пропали без вести.

Также мы сообщали, что прошлой зимой в Карпатах впервые за всю историю наблюдений не сошло ни одной лавины.