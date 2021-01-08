В Норильске сошла лавина на дома с людьми. Фото и видео
В России снежная лавина на горнолыжном курорте накрыла домики с людьми, количество которых пока уточняется. ЧП произошло в Норильске. Об этом со ссылкой на МСЧ пишут российские СМИ.
"Стихия обрушилась на базу "Гора Отдельная" в районе Талнах города Норильска. Накрыло 5 домиков. Предварительно, в них находились 4 человека, включая двоих детей. Спасатели уже на месте", - говорится в сообщении.
В соцсетях публикуют кадры с места схода лавины в Норильске в районе горнолыжного комплекса.
Фото: t.me/rt_russian
Ранее "Страна" писала о том, что в Иране при сходе лавины погибли десять альпинистов, еще несколько человек пропали без вести.
Также мы сообщали, что прошлой зимой в Карпатах впервые за всю историю наблюдений не сошло ни одной лавины.
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