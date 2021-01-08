Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус озабочен вакцинным национализмом. По данным ВОЗ, подавляющее большинство стран, где начали прививать от коронавируса, - это богатые державы. Они же законтрактовали и большую часть поставок препаратов.

Речь Гебрейесуса опубликована 8 января на сайте ВОЗ.

По словам гендиректора ВОЗ, в рамках инициативы COVAX заключены контракты на поставку двух миллиардов доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19. У этой программы также есть право первой очереди на дополнительный 1 миллиард доз.

Тем не менее, пока препаратов для этой программы нет, а 42 страны сейчас уже внедряют вакцины от коронавируса. Причем 36 из них - это страны с высоким уровнем доходов населения, а шесть - со средним доходом. То есть страны с низким доходом населения вообще не получают вакцину.

"Это проблема, которую мы можем и должны решить вместе с помощью COVAX. Вначале богатые страны скупили большую часть поставок комбинированных вакцин. Теперь мы также наблюдаем, как страны с высоким и средним уровнями доходов, которые являются участниками COVAX, заключают дополнительные двусторонние сделки. Это потенциально увеличивает цену для всех и означает, что люди из групп высокого риска в самых бедных странах не получат вакцину", - заявил Гебрейесус.

Он добавил, что некоторые компании и государства не представили критически важные данные, необходимые для выдачи разрешений для экстренного использования вакцин, что блокирует всю систему закупок и доставки.

"Вакцинный национализм вредит всем нам и ведет к саморазрушению. С другой стороны, вакцинация на справедливой основе спасает жизни, стабилизирует системы здравоохранения и приведет к поистине глобальному экономическому восстановлению, стимулирующему создание рабочих мест. Важно отметить, что это также поможет нам ограничить возможность мутации вируса", - сказал гендиректор ВОЗ.

Он призвал производителей ставить приоритетом поставки через программу COVAX.

"Я настоятельно призываю страны, которые закупили больше вакцин, чем им нужно, и которые контролируют мировые поставки, незамедлительно пожертвовать и передать их COVAX, которая готова к быстрому развертыванию уже сегодня. И я призываю страны и производителей прекратить заключать двусторонние сделки за счет COVAX", - завершил призыв чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что COVAX уведомила Украину о возможности поставок в нашу страну м-РНК вакцины в ближайшее время. А к такому типу вакцин относятся продукты Pfizer и Moderna.

Мы также приводили просьбу Дениса Шмыгалья к Европейской комиссии помочь Киеву с получением вакцины.