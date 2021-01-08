После публикации "Страны" о подпольной вакцинации от коронавируса в Киеве, СБУ начало расследование ввоза в Украину ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору в нарушение установленных правил приобрела, перевозила, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer", - сказали в спецслужбе.

Следователи проверяют обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных людей как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований 6 января 2021 года.

Напомним, 5 января "Страна" опубликовала информацию о том, что в Украине подпольно за огромные деньги вакцинируют топ-политиков, чиновников и бизнесменов препаратом Pfizer/BioNTech.

После публикации "Страны" ГБР начало расследование подпольной вип-вакцинации.

А президент поручил СБУ расследовать нелегальный ввоз вакцины в Украину.