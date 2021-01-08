СБУ расследует ввоз в Украину ядовитых веществ под видом вакцины от коронавируса Pfizer
После публикации "Страны" о подпольной вакцинации от коронавируса в Киеве, СБУ начало расследование ввоза в Украину ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору в нарушение установленных правил приобрела, перевозила, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer", - сказали в спецслужбе.
Следователи проверяют обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных людей как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.
Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований 6 января 2021 года.
Напомним, 5 января "Страна" опубликовала информацию о том, что в Украине подпольно за огромные деньги вакцинируют топ-политиков, чиновников и бизнесменов препаратом Pfizer/BioNTech.
После публикации "Страны" ГБР начало расследование подпольной вип-вакцинации.
А президент поручил СБУ расследовать нелегальный ввоз вакцины в Украину.