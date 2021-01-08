В Италии нашли мертвой украинку, которая работала сиделкой и уже 20 лет жила в этой стране. Тело 58-летней женщины обнаружили в устье реки Тибр неподалеку от Рима. Правоохранителям не сразу удалось установить личность погибшей, ведь тело разложилось. Об этом сообщает Roma Today.

Судебно-медицинская экспертиза идентифицировала личность погибшей благодаря отпечаткам пальцев, которые оказались в их базе. Как выяснилось, украинка имела дело с полицией в связи с оформлением вида на жительство в Италии.

Она проживала в Кастель-Вольтумо у устья реки Вольтурно в регионе Кампания. От места жительства до места, где нашли тело, более 200 км. Эксперты считают, что тело погибшей отнесло течением. На ее теле признаков насилия не обнаружили, однако окончательную причину смерти еще не установили.

Сын погибшей украинки заявил об исчезновении матери еще в середине декабря.

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии за две недели погибли три украинские сиделки.

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