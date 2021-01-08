Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 7 января стал богатейшим человеком в мире за счет роста котировок первой из упомянутых фирм на 4,8%. Его состояние превысило 185 миллиардов долларов. До этого показателя не дотягивает ВВП многих стран мира, включая Украину.

Телеграм-канал mapsanddata подготовил инфографику, какие государства планеты сейчас беднее маска.

Журналисты сравнивают ВВП стран по прогнозам МВФ на 2020 год с текущим состоянием миллиардера.

Судя по карте, ВВП ниже 185 миллиардов долларов у Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии, Исландии, всех африканских стран кроме Египта, Нигерии и ЮАР; Монголии, Северной Кореи, Казахстана, Боливии, Уругвая и некоторых других.

Вообще состояние богачей - вещь крайне нестабильная, оно может за мгновение измениться из-за падения или повышения цен акций. Например, год назад тот же Маск за час разбогател на $2,3 млрд благодаря изменению стоимости ценных бумаг.

А в сентябре он за день потерял $14 миллиардов и вылетел из пятерки самых богатых людей мира.