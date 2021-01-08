В Израиле до конца марта собираются привить от коронавируса всех граждан старше 16 лет. Об этом сегодня заявил премьер Биньямин Нетаньяху, заявив о грандиозном прорыве, который позволит стране покончить с эпидемией коронавируса.

"Я готов сообщить об огромном прорыве, который позволит нам покончить с эпидемией и вернуться к жизни. Мы станем первой страной, которая выходит из эпидемии. Соглашение, которое мы заключили с компанией Pfizer, позволит привить от COVID-19 всех граждан Израиля старше 16 лет до конца марта и, может быть, даже раньше", - сообщил Нетаньяху.

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