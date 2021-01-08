Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему власти запретили продавать носки, колготки и некоторые другие товары во время локдауна. По его словам, такой запрет снижает мобильность людей и, как следствие, предотвращает инфицирование коронавирусом.

Объяснение санврача опубликовано на правительственном портале 8 января.

По словам чиновника, существует несколько жизненно важных товаров, которые не могут быть закуплены заранее, а следовательно, их продажу нельзя ограничивать.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т.д.", - сказал Ляшко.

Он пояснил, что все упомянутые товары не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в магазин исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т.д., а не за продуктами питания.

"Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между разными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины", - сказал Ляшко.

Как писала "Страна", несмотря на запрет Кабмина, 8 января все равно продолжали торговать товарами не первой необходимости, например, супермаркет "Эпицентр".

Мы также публиковали полный список вступивших в действие ограничений.