Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал смерть своего 29-летнего внука Айсултана из-за наркотиков. По словам политика, он очень сожалеет о его раннем уходе.

Об Айсултане Назарбаев сказал в ленте "Штрихи к портрету. Личное" – третьей части многосерийного документального фильма, посвященного его жизни и деятельности.

В фильме Назарбаев намекнул, что младший сын его Дариги был сильно зависим от наркотических веществ.

"От трех дочерей я имею прекрасных внуков. К сожалению, в этом году (в смысле в 2020-м - Ред.) одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня. Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне, вроде выходил и снова возвращался к этому (к наркозависимости - Ред.)", - сказал Назарбаев.

Слова о внуке смотрите с 04:05

Как писала "Страна", у Айсултана при жизни были проблемы с законом. Так, в 2019 году в Англии он получил год условно, за то что напал на полицейского и укусил его.

А летом 2020-го он скончался от остановки сердца.