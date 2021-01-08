Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему введенный с 8 января карантин завершится именно в ночь на 25 января. По его словам, это связано с инкубационным периодом COVID-19.

Об этом чиновник написал пост в своем Фейсбук.

"Почему усиленный карантин продлится именно 16 дней? Период с 8 до 24 января совпадает с завершением инкубационного срока заболевания COVID-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. В частности, во время массовых мероприятий", - объяснил Степанов.

Глава МОЗ также описал нынешнюю ситуацию в медучреждениях.

"Сейчас ⅓ всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 - это пациенты в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди во время праздничных отпусков стали реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов болезни", - написал министр.

Ранее "Страна" приводила полный список ограничений на время январского локдауна.

Мы также следим за тем, что в Украине не работает и как люди и организации соблюдают запреты.