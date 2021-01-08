В пятницу, 8 января, в китайском 11-миллионном городе Шицзячжуан власти посоветовали жителям не покидать дома без необходимости, а остальные города Китая приостановили с мегаполисом транспортное сообщение.

Об этом пишет УНН.

Так, из-за вспышки коронавируса в Шицзячжуан организовали массовое тестирование населения, на данный момент проверили уже 4,86 млн жителей. В городе, который находится рядом, Синтай, тесты прошли уже 1,89 млн горожан. Тестирование планирует завершить уже в субботу. За неделю было выявлено 127 заболевших коронавирусной болезнью, а также 183 бессимптомных случаев.

Пекина на время приостановил автомобильное и железнодорожное сообщение с Шицзячжуан, чтобы выехать из города водители должны предъявить специальный пропуск.. Кроме того, в городе отменили массовые мероприятия и занятия в школах. Детские сады также закрыты.

Напомним, в министерстве иностранных дел Китая рассказали о происхождении пандемии коронавируса. По словам главы МИД к пандемии привели вспышки коронавируса в разных местах по всему миру.

Также сообщалось, что новый штамм коронавируса из Великобритании добрался и до Китая.