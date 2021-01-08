Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения либо угроз в отношении 75 миллионов избирателей, отдавших за него голоса на ноябрьских выборах.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter 8 января.

"75 000 000 великих американских патриотов, проголосовавших за меня, лидерство Америки и идею сделать Америку снова великой, еще долго будут громко заявлять о себе. Они не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме!!!" - заявил Трамп.

Как писала "Страна", после штурма Капитолия Twitter заблокировал аккаунт Трампа, но затем разблокировал для публикации его видеообращения, в котором он публично признал поражение и осудил беспорядки в здании Конгресса.

Мы также приводили заявление Трампа о том, что он не пойдет на инаугурацию Джо Байдена.