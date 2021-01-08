Евросоюз больше не может юридически признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным главой Венесуэлы после того, как он потерял пост главы парламента. Об этом заявили представители 27 стран-членов блока, передает Reuters.

Заявление посланников 27 правительств ЕС стало результатом достигнутой в Брюсселе договоренности о том, что самопровозглашенная роль Гуайдо в качестве "временного президента" не имеет институционального статуса. Это произошло после того, как социалистическая партия законно избранного главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро взяла под свой контроль Национальное собрание (парламент страны). ЕС теперь рассматривает Гуайдо и возглавляемую оппозицией "уходящую" Национальную ассамблею лишь как одного из политических игроков Венесуэлы, говорится в заявлении, сделанном главой ЕС по внешней политике Хосепом Борреллом.

США и Великобритании продолжают признавать Гуайдо лидером Венесуэлы после президентских выборов 2018 года. Тогда о своей победе объявил Николас Мадуро, который пользуется поддержкой России и Китая.

Ранее "Страна" писала о том, что Мадуро вдруг передумал высылать из Венесуэлы посла Евросоюза.

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