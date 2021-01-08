В Тернополе, где мэр Сергей Надал заявил, что в городе локдаун вводится не будет, многие заведения действительно сегодня проигнорировали карантинные ограничеия.

Часть ресторанов и кафе работают, а также некоторые спортзалы.

А те, что закрыты, взяли выходные в связи с Рождеством, а не из-за карантина. И уже с понедельника, 10 января, как признались местные предприниматели, часть заведений общественного питания планируют открыть. Заработает и местный рынок.

Например, ресторатор Тарас Ковальчук не закрывал своих заведений. Они работают под видом "монастыря", "храма" и "трапезной" как часть зарегистрированной им специально к локдауну религиозной организации "Братство лысых". Таким образом он хочет избежать возможных штрафов.

Тернопольчанин взял пример с Польши, где фитнес-центр стал "церковью".

"Те, кто захочет посетить храм "братства лысых" приходят, могут провести службу, причаститься в обычном режиме", - шутит Ковальчук.

Супермаркеты работают по-разному. В одних нельзя купить "запрещенных" товаров, в других можно.

"Эпицентр" работает только на выдачу интернет-заказов, по сути соблюдая локдаун.

В целом торговые центры из всеукраинских сетей, как правило, закрыты.

Кроме того, полиция обещает штрафовать заведения, которые не соблюдают локдаун.

Сам мэр Сергей Надал вчера уточнил, что пересмотрит свое решение не вводить локдаун в городе, если число заболевших начнет расти.