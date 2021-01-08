В пятницу, 6 января, в итальянском городе Неаполе произошел взрыв возле больницы Ospedale del Mare для пациентов, с коронавирусом. Из-за взрыва образовалась воронка, в которую провалились несколько автомобилей.

Об этом пишет The Local.

Взрыв произошел на парковке возле медицинского учреждения, в воронку, площадь которой по разным данным составляет от 500 до 2 тысяч метров, которая образовалась, провалились несколько машин. Среди людей пострадавших нет, но пациентов пришлось эвакуировать.

По данным местных СМИ, больница осталась без воды и электричества, но спустя время были подключены аварийные генераторы, а персонал и пациентов учреждения эвакуировали. На данный момент не известно, что могло стать причиной взрыва, который произошел под землей - в месте, где проходят газовые и кислородные трубы.

Напомним, в Турции взорвался кислородный аппарат больного коронавирусной болезнью в результате погибли люди.

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