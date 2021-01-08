Две страны Латинской Америки Парагвай и Мексика вслед за Сербией и другими государствами мира заинтересовались российской вакциной от коронавируса "Спутник V". В Парагвае подала заявку на ее регистрацию одна из лабораторий, а в Мексике о желании получить препарат заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

О намерениях Парагвая сообщает сайт Radio 1000, а Лопес Обрадор сказал о вакцине во время конференции 8 января.

Что касается Парагвая, то там зарегистрировать "Спутник V" хочет лаборатория Guayakí. Однако Национальное управление по санитарному надзору потребовало предоставить дополнительные документы и информацию для утверждения запроса, сказала глава управления Мария Антониета Гамарра.

"Единственный запрос, который мы получили, был от Guayakí, которая запросила зарегистрировать "Спутник V". Я абсолютно ничего не имею против лаборатории Guayakí - дело не в компании или качестве российской вакцины. Вопрос лишь в документационном подкреплении, которое нам необходимо, чтобы выдать регистрацию", - прокомментировала ситуацию чиновница.



При этом она указала на разницу между полным разрешением на использование и применением вакцины в рамках процедуры экстренного использования. Она добавила, что "все страны, которые внедрили российскую вакцину, сделали это в рамках разрешения на экстренное использование", но "ни в одной стране еще нет регистрации, поскольку еще не завершились третьи фазы испытаний многих из них".

В Мексике же в ближайшем будущем рассчитывают на российскую вакцину от COVID-19.

"Хорошие результаты продемонстрировала вакцина, которую разрабатывают в лабораториях России. И мы сможем вскоре рассчитывать на эту вакцину", - сказал президент Мексики.

По его словам, страна также планирует закупку китайской вакцины от COVID-19. "Всё будет зависеть от того, что окажется в наличии", - объяснил Лопес Обрадор.

Между тем в Украине заявку на регистрацию российской вакцины подала харьковская компания "Биолек".

Сегодня утром глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что она поступила в Государственный экспертный центр.























