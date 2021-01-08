В пятницу, 8 января, в ходе торгов цена на нефть эталонных марок рванула вверх и достигла максимумов февраля 2020 года. Оптимизм трейдеров связан, в частности, с сокращением добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, пишет "Интерфакс".

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 55,01 долларов за баррель. Это на 0,63 доллара (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 51,3 долларов за баррель, что на 0,47 долларов (0,92%) выше уровня предыдущих торгов.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте. Также оптимизм связан с надеждой на принятие новых экономических стимулов в США после выборов. Это, скорее всего, ускорит восстановление экономики страны и увеличит спрос на энергоносители.

Ранее "Страна" писала о том, что мировые цены на нефть растут после публикации доклада Минэнергетики США.

Также мы сообщали, что после решения ОПЕК+ мировые цены на нефть вернулись к "доковидному" уровню.