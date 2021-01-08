Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного американского президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.
Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.
"Для всех, кто спрашивал, я не собираюсь присутствовать на инаугурации 20 января", - написал политик.
Для США это прецедент - чтобы предшественник не присутствовал на инаугурации своего последователя.
Напомним, 6 января, в день утверждения результатов выборов президента США, сторонники Трампа устроили митинг в Вашингтоне и захватили Капитолий. В ходе захвата здания погибли люди. Заседание Конгресса пришлось остановить на несколько часов, но потом порядок был восстановлен, заседание продолжилось и победа Джо Байдена была официально утверждена.