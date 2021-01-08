Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного американского президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

"Для всех, кто спрашивал, я не собираюсь присутствовать на инаугурации 20 января", - написал политик.

Для США это прецедент - чтобы предшественник не присутствовал на инаугурации своего последователя.

Напомним, 6 января, в день утверждения результатов выборов президента США, сторонники Трампа устроили митинг в Вашингтоне и захватили Капитолий. В ходе захвата здания погибли люди. Заседание Конгресса пришлось остановить на несколько часов, но потом порядок был восстановлен, заседание продолжилось и победа Джо Байдена была официально утверждена.