На фоне стремительного распространения коронавируса в Европе некоторые страны ужесточают правила въезда. Австрия в полночь 8 января закроет границы с Чешской Республикой и Словакией, а Дания ограничивает поездки из всех стран.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что из-за "крайне напряженной" ситуации с коронавирусом в Словакии и Чехии небольшие пограничные переходы будут полностью закрыты, а на более крупных будет введен фиксированный контроль, пишет The Local.

"В Чешской Республике, в частности, наблюдается огромное количество новых случаев инфицирования с 7-дневной заболеваемостью в 680 человек (на 100 000 человек)... Чтобы защитить людей в нашей стране, мы закрываем границы на данном этапе и проверяем все автомобили при въезде в Австрию", - сказал

Каждый, кто въезжает в Австрию, должен будет подписать документ, подтверждающий, что он отправляется на карантин. Если этот документ не подписан, во въезде будет отказано. Людям, которые пересекают границу по работе, будет разрешен въезд без карантина, однако всем пограничным работникам необходимо будет предъявить доказательства того, что у них есть работодатель в Австрии.

В Дании правительство приняло решение отнести все страны к "красной" коронавирусной зоне, поездки в которую не приветствуются.

Кроме того, с 17:00 9 января при въезде в страну всем - и иностранцам, и гражданам страны - необходимо будет предъявить негативный результат теста на коронавирус, сделанный не менее чем за сутки до момента въезда. При этом граждане других государств будут допущены в Данию только в некоторых исключительных случаях, сообщает DR.

Напомним, британцам начали отказывать во въезде в Нидерланды из-за нового типа коронавируса.

Также мы писали о том, что Япония в конце декабря ввела полный запрет на въезд для иностранцев из-за коронавируса-мутанта.