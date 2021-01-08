Члены Палаты представителей США вынесут на голосование вопрос импичмента действующему президенту Дональду Трампу на следующей неделе (11-17 января, - Ред.). Об этом сообщил корреспондент CNN Джим Скиутто в своем микроблоге в Twitter.

"Белый дом объявит импичмент президенту Трампу к середине следующей недели, если его не снимут вице-президент и Кабинет министров",- говорится в сообщении.

Напомним, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала незамедлительно отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа. По словам Пелоси, отстранить Трампа от должности позволяет 25-я поправка к американской Конституции.

Ранее Трамп призвал своих сторонников навсегда запомнить день штурма здания Конгресса. Это произошло после подавления протестов в Вашингтоне.



