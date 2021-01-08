Еврокомиссия не намерена изменять правила въезда в Шенгенскую зону в связи с вакцинацией от коронавируса.

Об этом со ссылкой на Еврокомиссию сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Сейчас продолжает действовать временное ограничение на не вызванные необходимостью поездки в Евросоюз за исключением небольшого числа стран.

"Это ограничение не связано с вакцинацией. На данном этапе мы не можем объявить о будущем изменении этой политики", - сообщили в Еврокомиссии.

Напомним, в декабре Совет Евросоюза пересмотрел список третьих стран, граждане которых могут беспрепятственно посещать страны ЕС для незначительных поездок в условиях пандемии коронавируса. В него тогда вошли Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай при условии подтверждения взаимности.

Также мы писали о том, что ВОЗ выпустила тревожный прогноз о распространении коронавируса-мутанта в Европе.