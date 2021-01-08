Вечером в четверг, 7 января, накануне первого дня локдауна, в городе Канев Черкасской области на центральной площади рухнула новогодняя елка.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Игорь Ренькас.

Инцидент, по его словам, произошел около 22:30 на Ярмарочной площади Канева. Елка упала из-за сильных порывов ветра. Сейчас ее демонтировали, обстоятельства происшествия выясняются.

"Не буду шутить по поводу локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей", - написал Ренькас.

Напомним, 19 декабря, в день Святого Николая, в Киеве открыли главную елку Украины, от салюта начался пожар - загорелся декоративный бант.

Также мы писали о том, как в преддверии Нового года плитка вокруг главной елки Украины превратилась в руины.