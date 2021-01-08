Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук раскритиковал все методы украинской власти в борьбе с коронавирусом. Вакцинация, по его словам, несет смерти, ее продвигают "фантастические маркетологи", ношение масок вредит организму, а третий локдаун в стране, с 8 по 24 января, не имеет смысла.

Об этом Камельчук написал на своей странице в Facebook.

Так, нардеп назвал введение нового локдауна "мерами безопасности перед возможным бунтом". Карантинные ограничения, которые вводят многие другие страны, нардеп считает тестом на реакцию общества, если ему попробовать что-то навязать.

"Интересно, в каких еще фруктах и ​​напитках надо провести ПЦР-тесты, чтобы понять, что тесты на коронавирус не реагируют разве что сами на себя. Да и то не факт", - не верит в достоверность тестирований депутат.

Кроме того, Камельчук рассказал, что ношение тканевой маски на лице увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и никак не защищает от вирусов, а носить их можно только после консультации с врачом.

К вакцинации от коронавируса народный избранник также относится весьма критически, считает что препараты содержат вредные ингредиенты и приносят смерти, а политики, которые делают прививки "демонстрируют нам псевдо вакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку". По его мнению, идея о необходимости вакцинации продвигается гениальными маркетологами, которые начинают работу через лидеров мысли.

"А принудительная вакцинация - это способ создания дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных. Интересно, это свертывание мировой демократии и конец права на свободное передвижение?" - интересуется политик.

Также он напомнил, что еще в марте 2020 года, в самом начале пандемии, предупреждал и о второй волне распространения вируса, и о "закрытии границ для непокорных". Кроме того, Камельчук подал запрос об отмене локдауна к Зеленскому, но ему не хватило 33 голосов в Верховной Раде.

"Что дальше? Коллективное сознание, просыпайся!" - призвал Камельчук.

Напомним, о том, что коронавирус - выдумку, Камельчук заявляет уже не в первый раз. В эфире телеканала "НАШ" он высказывал свое мнение и о пандемии в целом, и о вакцинации в частности.

Кроме того, народный депутат рассказывал о вреде проституции и секса украинок с иностранцами.