Мэр Амстердама Фемке Халсема планирует запретить кофешопам продавать туристам легкие наркотики. Таким образом она хочет положить конец наркотуризму в городе.

Об этом пишет de Volkskrant.

Халесма предлагает разрешить кофешопам (заведения, имеющие разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее - Ред.) продавать товар только жителям Нидерландов. Она рассчитывает, что этот шаг приведет к уменьшению количества клиентов таких заведений в центре города, а также к сокращению количество самих кофешопов, что уменьшит неудобства и сделает рынок легких наркотиков более прозрачным и контролируемым для полиции.

"30 процентов всех кофеен в Нидерландах по-прежнему расположены в столице. Цель заключалась в том, чтобы сделать рынок легких наркотиков более локальным и более управляемым, но, оглядываясь назад, мы должны сделать вывод, что оборот на этом рынке только увеличился. Исследования показывают, что в период с 2013 по 2015 год - на 75–200%. Самое главное объяснение: колоссальный рост туристического потока", - сказала Халесма.

Чтобы реформировать рынок и вывести его из тени, мэр Амстердама предлагает увеличить разрешенный торговый запас в кофешопе, который сейчас составляет всего 500 граммов. Кроме того, ввести ограничение количества заведений, входящих в сеть, во избежание появления крупных компаний, а также запретить продавать коноплю иностранцам.

Напомним, "Страна" писала о том, как в марте 2020 года из-за коронавируса в Нидерландах выстроились огромные очереди за марихуаной.

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