Киев ищет в Евросоюзе поддержку в вопросе приобретения вакцины от коронавируса после того, как президент Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь Киеву с получением вакцины от Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX", - сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

По словам Степанова, уже подписаны технические документы с глобальной инициативой COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов анонсировал новые договора по вакцинам в ближайшее время.

Также мы сообщали, что Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины Спутник V в Украине.