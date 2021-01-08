В ночь с четверга на пятницу, 8 января, в городе Дубно Ровненской области между двумя отдыхающими в развлекательном заведении компаниями произошла драка. В результате один из мужчин открыл стрельбу и убил фельдшера "скорой помощи", который отдыхал в том же месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровненской области на своей странице в Facebook.

Во время отдыха в одном из развлекательных заведений между двумя компаниями возник спор, который перерос в драку. В результате пьяный 34-летний мужчина получил незначительные телесный повреждения, сел в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и уехал.

Однако через пару минут вернулся и открыл стрельбу с оружия, похожего на автомат Калашникова. Возле заведения в тот момент находилось около 25 человек, но всем удалось убежать и никто, кроме 23-летнего фельдшера, не пострадал.

Приехавшая бригада "скорой помощи" констатировала смерть своего коллеги. Стрелявший скрылся с места преступления, по факту умышленного убийства начато расследование.

Напомним, в Одесской области мужчина застрелил на охоте приятеля, перепутав его с дичью.

Также сообщалось, что в Киеве на Новый год мужчина поругался с женой и застрелил ее.